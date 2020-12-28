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Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.12.2020 17:16 | Son Güncelleme

Denizli’de tütün ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara KOM ekipleri operasyon düzenledi.

Denizli’de tütün ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara KOM ekipleri operasyon düzenledi. Yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 142 şişe kaçak alkol yakalandı.
Denizli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri yılbaşı öncesi kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. Yılbaşında halk sağlığını hiçe sayarak sağlıksız ortamlarda üretilen sahte alkolleri satmaya hedefledikleri öğrenildi. Alkol Bir süredir fiziki ve teknik takibe alınan şüpheliler, KOM ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, 4 bin 800 makaron, 448 paket kaçak sigara, 47 adet kaçak cep telefonu, 142 şişe kaçak alkol ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

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