Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini arttırarak Bafra ilçesinde Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 2 farklı iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 262 litre etil alkol, 124 adet içki aroma kiti, 0.5 ml el yapımı viski, 2 litre el yapımı votka, 1 adet kuru sıkı tabanca, 55 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 1 adet 7,65 mm tabanca ve 1 adet namlu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.Y., H.Y., İ.G., H.G. ve E.N. hakkında 5607 ve 6136 sayılı Kanunlara muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

