YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Yılbaşı tatili için gidenlere 10 günlük karantina uygulanacak

Yılbaşı tatili için gidenlere 10 günlük karantina uygulanacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.12.2020 22:00 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çameli ilçesine yılbaşı için gelen vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında 10 günlük ev karantinasında tutulacak.Çameli Kaymakamlığının sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, yılbaşı tatili nedeniyle ilçeye gelen vatandaşların 10 günlük ev karantinasında tutulacağı ifade edildi.

Yılbaşı tatili için gidenlere 10 günlük karantina uygulanacak

Denizli’nin Çameli ilçesine yılbaşı için gelen vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında 10 günlük ev karantinasında tutulacak.
Çameli Kaymakamlığının sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, yılbaşı tatili nedeniyle ilçeye gelen vatandaşların 10 günlük ev karantinasında tutulacağı ifade edildi. Kaymakam Kerem Yenigün, alınan tedbirlerin yurtta olduğu gibi ilçede de vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirtti.
Yapılan açıklamanın devamında ise “İlçemizde ikamet etmeyen vatandaşlarımızın yılbaşında uygulanacak 4 günlük kısıtlamayı köy evlerinde veya ailesi ile geçirmek amacıyla ilçemize gelmeleri durumunda Kaymakamlık İlçe Kurulu kararıyla 10 gün boyunca ev karantinası uygulanacak. İlçe girişinde Kolluk Kuvvetlerimizce yapılacak yol uygulamasında isimler tespit edilerek filyasyon ekiplerimiz aracılığı ile takibi yapılacaktır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca Kaymakam Yenigün, ilçede görülen vakaların çoğunluğunun dış kaynaklı olduğunu belirterek, “İlçemizde görülen çoğu vakaların dış kaynaklı olmasından dolayı vakalarda azalışı sürdürmek ve aile büyüklerimizi riske atmamak adına anlayışınıza ihtiyacımız var. Mümkün olduğunca evler arasında kutlama yapmayı, aile büyüklerinin yanına gitmeyi bir süre daha ertelemeye dikkat edelim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım' 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım'
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu

Denizli Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:08
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:19

Denizli Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Derya Eczanesi
Merkezefendi
İbrahim Sağlam Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Nur Eczanesi
Merkezefendi
Bilge Eczanesi
Pamukkale
Gamze Eczanesi
Pamukkale
Şebnem Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.