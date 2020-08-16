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  4. Yılbaşından bu yana 150 binin üzerinde çağrı cevaplandı

Yılbaşından bu yana 150 binin üzerinde çağrı cevaplandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.08.2020 11:23 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla 7/24 görev başında.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla 7/24 görev başında. 2020 yılı başından bu yana 150 binin üzerinde çağrı cevaplandıran çağrı merkezi, vatandaşların belediyeyle ilgili işlerini bürokrasiye takılmadan kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlıyor.
Vatandaşların, belediye işlerinde bürokrasi engeline takılmadan daha hızlı bir şekilde geri dönüş alabilmesini sağlamak amacıyla hizmet veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, telefonda aldığı taleplere ürettiği çözümler ile belediyeyi, ayaklarına getiriyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapan 444 40 10 numaralı Büyükşehir Çağrı Merkezi, 7 gün 24 saat aralıksız olarak vatandaşların çağrılarını yanıtlıyor. Vatandaşların; istek ve şikayetlerini kayıt altına alarak takibini gerçekleştiren çağrı merkezi çalışanları, işlerin gerçekleştirilme aşamalarıyla ilgili gerekli takibi yaparak vatandaşları bilgilendiriyor.
Başkan Yılmaz vatandaşlarla sesli temasta
Vatandaş memnuniyetini odak alarak titizlikle çalışmalarını sürdüren çağrı merkezi, aynı zamanda kurumsal aramaları da gerçekleştirerek sosyal medya ve Whatsapp İhbar Hattı üzerinden gelen talepleri de cevaplandırıyor. Başkan Yücel Yılmaz’ın da sıklıkla ziyaret ederek vatandaşlarla sesli temasa geçtiği çağrı merkezinde, 2020 yılı başından bu yana 150 binin üzerinde çağrı cevaplandı.

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