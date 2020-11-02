Yılda 220 bin çiçek yetiştiriliyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi seralarında ürettiği on binlerce çiçek ile ilçe genelinde rengarenk görüntü oluşturmayı sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan seralarında yetiştirilen çiçekler, ilçenin dört bir yanını renklendiriyor. 75 dönümlük arazi üzerine kurulan seralarda ve fidanlık alanda, bitkilerin bakımının yanı sıra mevsimlik çiçek üretimi de gerçekleştiriliyor. Tepebaşı Belediyesi, kendi kurduğu tam otomasyonlu seralarda çeşitli türlerde binlerce kışlık ve yazlık çiçek üretiyor. Serada yetiştirilen çiçekler, bitkiler ve çeşitli ağaçlar sayesinde Tepebaşı’nın parkları, sokakları, refüjleri rengarenk bir görünüm kazanmış oluyor. Bu üretimlerin yanı sıra bitkilerin sağlıklı gelişimleri için yapılan işlemler dahilinde saksı değişimi, budama ve bakım çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Seralarda üretilen menekşe, Çin karanfili, petunya, aslanağzı, alisyum, top kadife, horozibiği, ipek çiçeği, sardunya, çok yıllık yıldız çiçeği, aster, adaçayı çiçeği, gaillardia, margarit papatyası ve calendula türlerinden çiçeklerin ekimi belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor.

