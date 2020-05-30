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Yılda 3 ton mantar üretiyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.05.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yaşayan Emine Aslan, TKDK desteğiyle yıllık 3 ton istiridye mantarı üretiyor.Emine Aslan, yaptığı açıklamada, ’’Şaphane ilçemize bağlı Çamköy’de, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce açılan mantar yetiştirme kursunu bitirip sertifika aldım.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yaşayan Emine Aslan, TKDK desteğiyle yıllık 3 ton istiridye mantarı üretiyor.
Emine Aslan, yaptığı açıklamada, ’’Şaphane ilçemize bağlı Çamköy’de, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce açılan mantar yetiştirme kursunu bitirip sertifika aldım. Kursu bitirdikten sonra devlete müracat ettim. Üretim yapmak istediğimi söyledim. Başvurum kabul edildi. Hibe destekli yardım alıp üretime başladım. Şuanda kendi ürettiğim mantarları üretim yerinde toptan ve pazarlarda satarak aile bütçeme ciddi manada destek sağlıyorum. Amacım kadınların da ticari hayatta tutunabileceklerini göstermek ve ilçe ekonomisine katkı sağlamaktı. Şuan yıllık 3 ton civarı mantar üretiyorum. Çeşitli illerimize ve komşu pazarlarımıza ürün temin ediyorum. Aile şirketi olarak eşimle beraber bu işi yapıyoruz. Devletimizden Allah razı olasun’’ dedi.

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