Yılda bir çıkarılan derginin 5’inci sayısı yayımlandı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi tarafından yılda bir kez çıkarılan SAÜ Aktüel Dergisinin beşinci sayısı yayımlandı.

İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik önemli bir uygulama platformu olan SAÜ Aktüel Dergisi, her sayıda hem tasarım hem de haber zenginliği açısından öğrencilerin kendilerini geliştirdiği bir uygulama olarak öne çıkıyor. SAÜ Aktüel Dergisinin son sayısında 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen Sakarya Üniversitesinde bir yıl içerisinde gerçekleşen ulusal ve uluslararası konferanslar, sağlık alanında yaşanan önemli gelişmeler, Teknokent Ar-Ge projeleri, pandemi döneminde tüketim, üniversitede düzenlenen canlı yayınlar gibi birçok konuya yer verildi. SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, son sayıyı pandemiye rağmen ellerinden geldiğince öğrencilerle hazırlamaya çalıştıklarını ifade ederek, “Bu sayımızın sevgili öğrencilerimizden uzak son sayımız olmasını diliyorum” dedi.

