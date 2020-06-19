YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Yıldıray Yalçın’a işletmecilik ödülü

Yıldıray Yalçın’a işletmecilik ödülü

ADANA HABERLERİ  | 19.06.2020 11:48 | Son Güncelleme

Yıldıray Yalçın yönetimindeki Menderes Hadırlı Restaurant, İnşaat Magazin Dergisi tarafından ayın işletmesi seçildi.Korona virüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi ülkemizde de geniş önlemler alınan pandemi tedbirleri kapsamında normalleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde Menderes Hadırlı Restaurant ayın mekanı olmayı başardı.Birbirinden farklı lezzetlerin yanı sıra, hijyen ve temizlik kurallarına son derece riayet eden mekan, müşterilerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Yıldıray Yalçın’a işletmecilik ödülü

Yıldıray Yalçın yönetimindeki Menderes Hadırlı Restaurant, İnşaat Magazin Dergisi tarafından ayın işletmesi seçildi.
Korona virüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi ülkemizde de geniş önlemler alınan pandemi tedbirleri kapsamında normalleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde Menderes Hadırlı Restaurant ayın mekanı olmayı başardı.
Birbirinden farklı lezzetlerin yanı sıra, hijyen ve temizlik kurallarına son derece riayet eden mekan, müşterilerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye’nin markası haline gelen Menderes Hadırlı Restaurant ustasından mangalına, ciğerinden kuşbaşına kadar birbirinden farklı zengin et çeşitlerini bulabileceğiniz mekan, Adanalıları farklı bir yemek kültürüyle buluşturmaya devam ediyor.

Zengin çeşitleriyle müşterilerini ağırlıyor
Mekan sahibi Yıldıray Yalçın, yeni normalleşme sürecinde de tüm kurallara uyduklarını dile getirerek, göl manzarasını yemekle buluşturarak müşterilerini ağırlamanın haklı gururunu yaşadıklarının altını çizdi. Menderes Hadırlı Restaurant Her kesimin damak tadına uygun kebap ve yemek çeşitleri, zengin menü, meze çeşitleri, el yapımı özel tatlılar ve sürpriz ikramlarıyla müşterilerini bekliyor.

Adanalılar lezzete doyacak
Farklı mimarisi dikkat çeken Menderes Hadırlı Restaurant bin kişilik kapasitesiyle Türkiye’de alakart Restaurantçılıkta bir ilk olmayı başardı. Yıldıray Yalçın yönetimindeki mekan Adanalıları eşsiz lezzetlerle buluştururken mimari yapısıyla da büyülüyor. İnşaat Magazin Dergisinin ayın işletmesi ödülünün kendilerine motive ettiğini söyleyen Yalçın, "Lezzetin adresi olan Menderes Hadırlı Restaurant’ın verdiği güvenle Adanalılar lezzete doyacak" dedi.

Yıldıray Yalçın’a işletmecilik ödülü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı... 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı...
Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdiKozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Adana Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:12
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
20:08
Yatsı
21:46

Adana Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Aylin Eczanesi
Seyhan
Burcu Eczanesi
Seyhan
Güzide Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Metropol Eczanesi
Seyhan
Okan Eczanesi
Seyhan
Özler Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Bindikleri motosikletle bahçe duvarına çarpan iki kişi yaralandı

Bindikleri motosikletle bahçe duvarına çarpan iki kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.