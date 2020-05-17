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Yıldırım Belediyesi cadde ve sokakları yeniliyor

BURSA HABERLERİ  | 17.05.2020 17:17 | Son Güncelleme

Cadde ve sokaklardaki bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, asfalt ve parke çalışmalarına sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor.Şehir estetiğine yönelik çalışmalarıyla cadde ve sokakların çehresini değiştiren Yıldırım Belediyesi, ilçedeki 69 mahalledeki kaldırım ve parke yollarda yerinden oynayan taşları kaldırarak yerine yenilerini yerleştiriliyor.

Cadde ve sokaklardaki bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, asfalt ve parke çalışmalarına sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor.
Şehir estetiğine yönelik çalışmalarıyla cadde ve sokakların çehresini değiştiren Yıldırım Belediyesi, ilçedeki 69 mahalledeki kaldırım ve parke yollarda yerinden oynayan taşları kaldırarak yerine yenilerini yerleştiriliyor. Öte yandan asfaltlama, yama ve kaplama çalışmalarıyla hem yollarda kalite standartlarını yükselten Yıldırım Belediyesi, hem de yol şartları sebebiyle yaşanması muhtemel trafik kazası riskini en aza indiriyor. Geride kalan Nisan 2019 ile Nisan 2020 dönemindeki 1 yıllık sürede ilçede yıpranmış asfaltın ve mahallelerde asfalt ve yama uygulama miktarı yaklaşık 60 bin ton oldu. Aynı dönemde Yıldırım’ın cadde ve sokaklarına uygulanan parke miktarı ise yaklaşık 20 bin metrekareye ulaştı. Yıldırım Belediyesi kendi bünyesindeki Beton, Parke ve Bordür Üretim Tesisi ve Asfalt Üretim Tesisi ile ihtiyacını karşılayan bir belediye olarak da önemli tasarruf kazanımı sağlıyor.
Cadde ve sokaklardaki her türlü yetersizliği tespit ederek planlanan programlar dahilinde iyileştirmeler yaptıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’daki yaşam standartlarını üst seviyeye çıkararak vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Mahallelerimizi cadde ve sokaklarıyla, çevre düzeniyle, çocuk oyun alanları ve parklarıyla yaşanabilir hale getirerek, vatandaşlarımızın sosyal yaşam kalitesini yükseltiyoruz. İlçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda aşınan ve deforme olan yollarımızda tamir, bakım işlemleri, kilit parke, döşeme ve kaldırım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Korona tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek cadde ve sokaklarımızın sakin olduğu günlerde alt ve üst yapı çalışmalarımıza hız verip Yıldırımlı hemşehrilerimizin çalışmalarımızdan minimum şekilde etkilenmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

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