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Yıldırım Belediyesi ekmeğini topraktan kazananların yanında

BURSA HABERLERİ  | 22.08.2020 13:38 | Son Güncelleme

Sosyal destek çalışmalarıyla insanların yüzünü güldüren projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, tarım alanlarında çalışmak üzere ilçeye gelen mevsimlik işçileri ve ailelerine de şefkat elini uzattı.Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan Yıldırım Belediyesi, toplumun tüm kesimlerine dokunan hizmetler gerçekleştiriyor.

Sosyal destek çalışmalarıyla insanların yüzünü güldüren projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, tarım alanlarında çalışmak üzere ilçeye gelen mevsimlik işçileri ve ailelerine de şefkat elini uzattı.
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan Yıldırım Belediyesi, toplumun tüm kesimlerine dokunan hizmetler gerçekleştiriyor. Yıldırım Belediyesi, yaşadıkları kentlerden kilometrelerce uzakta ekmeğini topraktan çıkarmak üzere ilçeye gelerek İsabey, Samanlı ve Vakıf mahallelerinde tarım alanlarında çalışan işçiler ile ailelerine de destek oluyor. Daha önce Covid-19 tedbirleri kapsamında ailelere hijyen ve dezenfektasyon malzemesi, maske ile kahvaltılık gıda ve giysi desteği sağlayan Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda İsabey Mahallesi’ndeki işçiler ve ailelerine ulaşarak çocuklar ve yetişkinler için giysi, ayakkabı, terlik ve bebek taşıma kangurusu gibi çeşitli kıyafet desteğinde bulundu. Yaklaşık 2 bin ürünün teslim edildiği proje kapsamında diğer bölgelerde de gerçekleştirilecek destek hizmetleriyle birlikte toplamda yaklaşık 5 bin adet kıyafet, tarım işçileri ve ailelerine teslim edilmiş olunacak.
‘Değerlerimizi yaşatıyoruz’
Yıldırım Belediyesi olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa hayırseverlerle birlikte gereken desteği sağlamaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duyguları toplumumuzu bir arada tutan ve asırlar boyu güçlü bir yapı inşa etmemizi sağlayan çok önemli olgulardır. Bizler de medeniyetimizden aldığımız değerleri günümüzde de yaşatmak ve bu dayanışma ruhunu gelecek nesillerimize taşımak için üzerimize düşen sorumluluğu gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda yaşadıkları kentlerden kilometrelerce uzaktaki ilçemize gelerek, alın terini toprağımızda harmanlayıp ekmeğini yine bu topraklarda kazanan mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine destek olma gayreti içerisindeyiz. Özellikle işçilerimizle birlikte şehrimize gelen ailelerinin de yanında olmak adına giysiden gıdaya, hijyen ürünlerinden ayakkabıya kadar birçok desteği sağlıyoruz” diye konuştu.

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