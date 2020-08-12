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Yıldırım Belediyesi gençlerin geleceğine yön verdi

BURSA HABERLERİ  | 12.08.2020 12:55 | Son Güncelleme

Eğitime verdiği destekle çocukların ve gençlerin yanında olan Yıldırım Belediyesi, oluşturduğu YKS Tercih Noktaları’yla da öğrencilere yol gösterdi.Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren, yapacakları meslek seçimleri ile yarınlarına yön verecek öğrencilere sınav gününden itibaren destek olan Yıldırım Belediyesi, tercih döneminde de gençlere desteğini sürdürdü.

Eğitime verdiği destekle çocukların ve gençlerin yanında olan Yıldırım Belediyesi, oluşturduğu YKS Tercih Noktaları’yla da öğrencilere yol gösterdi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren, yapacakları meslek seçimleri ile yarınlarına yön verecek öğrencilere sınav gününden itibaren destek olan Yıldırım Belediyesi, tercih döneminde de gençlere desteğini sürdürdü. Tercih dönemine girilmesi ile birlikte gençleri yalnız bırakmayan Yıldırım Belediyesi, 7-8-9 Ağustos tarihlerinde, Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan ancak öğrenciler ve ailelerinin talepleri doğrultusunda 10-11 Ağustos tarihlerinde de devam eden ve 5 gün süren rehberlik danışmanlığı ile gençlere hayatlarının geri kalan dönemine doğrudan etki edecek meslek seçimi noktasında yardımcı oldu. Maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen görüşmelerde, YKS tercihi yapmakta zorlanan ya da destek ihtiyacı hisseden adaylara uzman rehberler yardımcı oldu. 5 gün boyunca rehberlik danışmanlığından faydalanan yaklaşık 500 öğrenci, uzman eğitimcilerle yüz yüze görüşerek kendileri için en doğru eğitimi sağlayacak üniversiteyi ve mesleği belirleme noktasında önemli adımlar attı.
Geleceğe yatırım
Hedefleri için ter döken, emek veren üniversite adaylarına YKS tercih döneminde destek olarak geleceklerini şekillendirecek üniversite ve meslek seçiminde yardımcı olduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Sınav süreci kadar tercih süreci de çok önemli. Hedefleri için ter döken, emek veren ve başarıya koşan her bir öğrencimize tercihi konusunda destek verdik. Koronavirüs salgını nedeniyle evlatlarımız çok daha fazla stresli bir süreç yaşadı. Bu süreçte sıkıntı yaşadıkları durumlar hakkında destek olmaya çalıştık. Öğrenci kardeşlerimizin istek ve beklentilerine öncelik vererek, doğru tercih yapmaları konusunda yardımcı olduk. Öğrencilerimizi başarılı olacakları alana yönlendirerek ülkemizin parlak yarınlarına katkı sunma gayret ettik. Bir sınav bütün hayatı belirleyen bir durum değil bunu da unutmamak gerek. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizin hedeflerine ve onların hayallerine kavuşmaları noktasında destek vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Üniversite ve meslek tercihi yapan tüm evlatlarımıza Rabbim gönüllerine göre hayırlı sonuçlar nasip etsin” diye konuştu. Profesyonel bir destek almanın çok faydalı olduğunu belirten üniversite adayları ve aileleri, sağladıkları imkan nedeniyle Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. YKS tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59’da sona erecek.

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