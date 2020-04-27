YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Yıldırım Belediyesi korona virüs hastalarının yanında

Yıldırım Belediyesi korona virüs hastalarının yanında

BURSA HABERLERİ  | 27.04.2020 13:58 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yıldırım Belediyesi, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan vatandaşlara hijyen kiti ulaştırarak destek olurken, ilçe sakinlerinin virüsle mücadelesinde ellerini güçlendiriyor.Dünya genelinde milyonlarca insana ulaşan vaka sayısıyla yüz binlerce insanın can kaybına neden olan küresel tehdit koronavirüse karşı Türkiye başarılı bir mücadele süreci yönetirken, virüsün rastlandığı ilk günden itibaren tedbirlerini alan Yıldırım Belediyesi de vatandaşlara destek çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa’nın Yıldırım Belediyesi, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan vatandaşlara hijyen kiti ulaştırarak destek olurken, ilçe sakinlerinin virüsle mücadelesinde ellerini güçlendiriyor.
Dünya genelinde milyonlarca insana ulaşan vaka sayısıyla yüz binlerce insanın can kaybına neden olan küresel tehdit koronavirüse karşı Türkiye başarılı bir mücadele süreci yönetirken, virüsün rastlandığı ilk günden itibaren tedbirlerini alan Yıldırım Belediyesi de vatandaşlara destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu zorlu süreçte sosyal destek çalışmalarıyla Yıldırımlıların talep ve ihtiyaçlarını karşılayan Yıldırım Belediyesi, oluşturduğu hijyen kiti ile Covid-19 testi pozitif çıkan ilçe sakinlerine destek oluyor. İçerisinde maske, eldiven, dezenfektan, kağıt havlu ve peçetenin yanı sıra çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı gibi hijyen ve temizlik maddeleri bulunan hijyen kiti ve yanında sağladığı erzak kolisi ile vatandaşları koronavirüs mücadelesinde yalnız bırakmayan Yıldırım Belediyesi, salgın tehdidine karşı topyekun teyakkuz durumunu sürdürüyor.
Hijyen paketi, erzak desteği
Covid-19 tehdidine karşı vatandaşların sağlığının korunmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin sağlığını tehdit eden tehlikelere karşı önlemlerimizi alarak bulaş riskini en aza indirmek için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Küresel tehdit koronavirüs karşısında Hükümetimiz gayretli bir biçimde önlemlerini alıyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak bu tehdide karşı vatandaşlarımızın sağlığının korunmasını çok önemsiyoruz. Covid-19 testi pozitif çıkan hemşehrilerimizehijyen paketi ver erzak kolisi ulaştırarak bu süreçte destek oluyoruz. İlçe genelinde salgınla mücadele kapsamında yürüttüğümüz çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Bursa Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:26
Sabah
06:02
Öğle
13:06
İkindi
16:54
Akşam
20:01
Yatsı
21:30

Bursa Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Berna Eczanesi
Osmangazi
Çare Eczanesi
Osmangazi
Çimer Eczanesi
Osmangazi
Merkez Nilüfer Eczanesi
Nilufer
Özlüce Eczanesi
Nilufer
Siteler Eczanesi
Yildirim
Umurbey Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bursa’da bir mahalle karantina altına alındı

Bursa’da bir mahalle karantina altına alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.