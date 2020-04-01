YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Yıldırım Belediyesi’nden her gün sıcak ekmek

Yıldırım Belediyesi’nden her gün sıcak ekmek

BURSA HABERLERİ  | 01.04.2020 13:05 | Son Güncelleme

Bursa’da Yıldırım Belediyesi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, günlük sıcak ekmek dağıtımına başladı.Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten Yıldırım Belediyesi, fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de Yıldırımlılara destek olmaya devam ediyor.

Bursa’da Yıldırım Belediyesi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, günlük sıcak ekmek dağıtımına başladı.
Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten Yıldırım Belediyesi, fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de Yıldırımlılara destek olmaya devam ediyor. Sosyal Destek Projesi kapsamında Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı ve Bursa Fırıncılar Odası işbirliğiyle, ilçe genelinde bulunan 65 yaş üstü, kimsesiz ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün sıcak ekmek dağıtıyor. Belediye bünyesinde oluşturulan ekipler, sabahın ilk saatlerinde belirlenen fırınlardan aldıkları ekmekleri, İlçe Kaymakamlığı tarafından tespit edilen ailelere ulaştırıyor.
Gücümüz birlik beraberliğimiz
Proje kapsamında ilk dağıtımı gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Erikli Mahallesi’nde ikamet eden Dura ailesine ekmelerini bizzat takdim etti. Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini belirten Başkan Yılmaz, bu zorlukların birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatılacağının altını çizdi. Bu süreçte dünya genelinde bazı ülkelerin vatandaşlarını adeta kendi kaderlerine terk ettiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, “Türkiye olarak, gerek merkezi idare, gerekse yerel yönetimler olarak etkin bir mücadele başlattık. Dünyada bu süreçte insanların toplumların bencilleştiğine birbirlerinden uzaklaştıklarına şahit oluyoruz. Biz ise tam aksine bu süreçlerde birimize daha çok yakınlaşıyoruz, aramızdaki dayanışma artıyor. İşte bu ruh bizim en büyük zenginliğimiz. Bugün hayata geçirdiğimiz proje de bunun göstergesi. Kaymakamlığımız ve esnafımız ile birlikte insanlarımıza destek oluyoruz. Ben proje paydaşlarımıza gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Kimse yalnız, kimsesiz, çaresiz değil
Yıldırımlılardan, yapılan uyarılar noktasında hassas olmalarını da isteyen Başkan Yılmaz, “Burada özellikle risk gurubunda yer alan büyüklerimiz ve kronik rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimizden evlerinde kalmalarını istirham ediyorum. Yeter ki onlar evlerinde kalsın biz onların her türlü ihtiyacını karşılamaya muktediriz. Sıcak yemeklerini, ekmeklerini evlerine getirmeye devam edeceğiz. Maaşlarını çekmeleri, ilaçlarını alma ve diğer ihtiyaçlarını karşılama noktalarında hemşehrilerimize her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Yıldırım’da kimse yalnız değil, kimse kimsesiz değil” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Bursa Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:14
Sabah
06:41
Öğle
13:13
İkindi
16:46
Akşam
19:35
Yatsı
20:55

Bursa Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Alp Eczanesi
Nilufer
Arabayatağı Altun Eczanesi
Yildirim
Emin Eczanesi
Osmangazi
Güneş Eczanesi
Osmangazi
Mevsim Eczanesi
Nilufer
Nilgül Eczanesi
Osmangazi
Özvarlık Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Yollardaki Tehlike

Yollardaki Tehlike

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kamu çalışanları şenlikte buluştu

Kamu çalışanları şenlikte buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.