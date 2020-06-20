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Yıldırım Belediyesi’nden LGS’ye giren öğrencilere destek

BURSA HABERLERİ  | 20.06.2020 15:40 | Son Güncelleme

Sosyal Belediyecilik alanında ilçe sakinlerinin yaşamına önemli dokunuşlar yapan Yıldırım Belediyesi, fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de Yıldırımlılara destek olmaya devam ediyor.Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) yapıldığı okullarda stant kurarak, sınava giren öğrencilere su, şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Sosyal Belediyecilik alanında ilçe sakinlerinin yaşamına önemli dokunuşlar yapan Yıldırım Belediyesi, fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de Yıldırımlılara destek olmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) yapıldığı okullarda stant kurarak, sınava giren öğrencilere su, şeker ve kolonya ikramında bulundu. Öğrencilere, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın sağlık ve başarı dileklerini de ileten ekipler, maskesi olmayanlara maske desteği de sağladı. Eğitim yaşamları için büyük önem taşıyan sınav öncesinde Yıldırım Belediyesi’nin sağladığı kolonya, sus ve şeker ikramından dolayı memnun olduklarını belirten öğrenciler ise belediye personeli ve Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

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