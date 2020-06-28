YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Yıldırım Belediyespor’da alt yapı antrenmanları başladı

Yıldırım Belediyespor’da alt yapı antrenmanları başladı

BURSA HABERLERİ  | 28.06.2020 15:24 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediyespor, sağlıklı nesillerin sporla yetişmesi için amatör branşlardaki alt yapı antrenmanlarına başladı.Sağlıklı nesilleri sporla inşa eden Yıldırım Belediyespor, yüzme, tekvando, masa tenisi, cimnastik, halter ve karate branşlarında alt yapı antrenmanlarına başladı.

Yıldırım Belediyespor, sağlıklı nesillerin sporla yetişmesi için amatör branşlardaki alt yapı antrenmanlarına başladı.
Sağlıklı nesilleri sporla inşa eden Yıldırım Belediyespor, yüzme, tekvando, masa tenisi, cimnastik, halter ve karate branşlarında alt yapı antrenmanlarına başladı. Türkiye’nin en büyük spor kompleksleri arasında yer alan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde eğitimlerini sürdüren Yıldırım Belediyespor yüzme, tekvando ve masa tenisi alt yapı sporcuları, eğitmenleri ile müsabakalara hazırlanıyor. Yıldırım Belediyespor’un amatör branşlarındaki en başarılı dallarından olan yüzmenin yanında tekvando sporcuları da çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında yeni açılan branşlardan olan masa tenisinde de yeteneklerini keşfeden minikler sporun temel noktalarını öğreniyor. Çocuklara spor yapma alışkanlığı kazandırarak sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayan Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Belediyespor bünyesindeki branşlarda geleceğin madalya adaylarını yetiştiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldımDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa Namaz Vakitleri 28 Haziran Pazar

İmsak
03:33
Sabah
05:30
Öğle
13:12
İkindi
17:10
Akşam
20:44
Yatsı
22:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Pazar

Aslı Eczanesi
Nilufer
Aslı Eczanesi
Nilufer
Aslı Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Travesti ile transeksüelin satırlı kavgası

Travesti ile transeksüelin satırlı kavgası

Rahatına düşkün hırsız

Rahatına düşkün hırsız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.