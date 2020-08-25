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Yıldırım Beyazıt imarethanesi’nde çalışmalar başlıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.08.2020 16:26 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi’ne tahsis edilen Yıldırım Beyazıt İmarethanesi tarihsel mirasın ruhuna uygun ve Balıkesirlilerin hizmetine kısa sürede sunulacak.

Karesi Belediyesi’ne tahsis edilen Yıldırım Beyazıt İmarethanesi tarihsel mirasın ruhuna uygun ve Balıkesirlilerin hizmetine kısa sürede sunulacak. Tarihi yapı, kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin halka sunulduğu bir merkez olacak.
Eski Gazhane Binası olarak bilinen ve bir süre Ziraat Odası olarak kullanılan Yıldırım Beyazıt İmarethanesi Karesi Belediyesi’ne tahsis edildi. Balıkesir’in mevcut en eski cami ve külliyesi olan Yıldırım Beyazıt Camisi (Eski Camii) ile birlikte inşa edildiği düşünülen Yıldırım Beyazıt İmarethanesi tarihsel mirasın ruhuna uygun ve Balıkesirlilerin hizmetine sunulacak. Tarihi yapı, kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin merkezi olacak. İmarethanede çalışmalar kısa sürede başlayacak.
Tarihsel mirasın ruhuna uygun bir amaç için kullanılacak
Karesi Belediyesi ecdattan kalan tarihsel ve kültürel mirasına ve kültürüne sahip çıkmaya devam ediyor. Kuva-yi Milliye Müzesi olarak hizmete alınması planlanan tarihi Balıkesir Lisesi binası, geçtiğimiz ay temelleri atılan Atatürk Evi’nden (Vilayet Müzesi) ardından Yıldırım Beyazıt İmarethanesi için Karesi Belediyesi çalışmalara başladı. Uzun yıllar Belediye tarafından Gazhane, sonrasında ise Ziraat Odası olarak kullanılan tarihi bina ve çevresinde düzenleme çalışmaları yapılacak. Tarihi dokusuna uygun olarak yapılacak çalışmalarla Yıldırım Beyazıt İmarethanesi kentin kültürel mirasına kazandırılacak.
Başkan Orkan, “Halkın hizmetine en kısa sürede sunulacak”
Karesi Belediyesi’nin yeni Türkiye hedefleri doğrultusunda ecdat mirasına sahip çıktığını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Okran, “Türk dünyası ve Türk Milleti kahramanlarla doludur. Bunlardan biriside Osmanlı Sultanlarının dördüncüsü Beyazıt Han’dır. Kültürel mirasına sahip çıkamayan, geçmişini, kültürünü gelecek nesillere aktaramayan milletler, özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını da kaybederler. Tarihimizi unutmadan kültürümüzü yaşayarak yapacağımız hizmetlerimize devam edeceğiz. Yıldırım Beyazıt İmarethanesi Karesi Belediyesi’ne tahsis edildi. Bu tarihi yapıyı kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin halka sunulduğu bir merkez haline dönüştürmek istiyoruz. Kısa sürede buradaki çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete açacağız” dedi.

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