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Yıldırım düştü: 2 hayvan telef oldu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.06.2020 18:34 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yıldırımın düşmesi sonucu 2 büyükbaş hayvan telef oldu.Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyünde Ali Bayındır’a ait inekler köy yakınlarında bulunan Haluf dağında otlandıkları esnada yıldırım düştü.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yıldırımın düşmesi sonucu 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyünde Ali Bayındır’a ait inekler köy yakınlarında bulunan Haluf dağında otlandıkları esnada yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğünü fark ederek hayvanlarının yanına giden Bayındır, her iki ineğinin de yıldırım düşmesi sonucu telef olduğunu gördü. Ali Bayındır’ın maddi durumunun zayıf olduğu telef olan hayvanlarından elde ettiği gelirle geçimini sağladığı öğrenildi.

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