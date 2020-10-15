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Yıldırım E-haciz uygulamasını değerlendirdi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.10.2020 15:10 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, küçük miktarlı vergi borçları nedeniyle banka hesap bakiyelerinin tamamına e-haciz konulmasının piyasadaki nakit akışını bozduğunu ve iş insanlarını mağdur ettiğini söyledi.GTO Başkanı Yıldırım, iş insanlarının e-haciz uygulaması ile yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekti.

Yıldırım E-haciz uygulamasını değerlendirdi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, küçük miktarlı vergi borçları nedeniyle banka hesap bakiyelerinin tamamına e-haciz konulmasının piyasadaki nakit akışını bozduğunu ve iş insanlarını mağdur ettiğini söyledi.
GTO Başkanı Yıldırım, iş insanlarının e-haciz uygulaması ile yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekti. Yetkilileri konunun çözümüne davet eden Yıldırım, “Reel sektörün, pandemi sürecinin oluşturduğu ekonomik yıpranmadan hızlı bir şekilde çıkabilmesi için vergi borçlarında yapılandırma yapılmasını beklediğimiz bir dönemde hala banka hesaplarımızın ve mal varlıklarımızın e-haciz tehdidinde olması piyasadaki likidite akışını olumsuz etkilemektedir. Küçük miktarlı vergi borçları nedeniyle banka hesap bakiyelerinin tamamına ve de mal varlıklarına e-haciz konulması bir taraftan piyasadaki nakit akışını, öte yandan da işletmelerin finansal yönetimlerini olumsuz etkilemektedir” dedi.
“Mağduriyetler giderilmesi için gerekli adımlar atılmalı”
Mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Hazine ve Maliye Bakanlığının Banka Genel Müdürlüklerine tebliğ ettiği haciz bildiriminde yer alan amme borçlularının bankalar nezdindeki hesaplarına amme alacağı tutarı kadar ve sadece tebliğ tarihi itibariyle mevcut olan varlıkları üzerine haciz koyması gerekmektedir. Bu konuda yaptığımız araştırmalar ve üyelerimizden aldığımız geri dönüşler gösteriyor ki; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 62 inci maddesinin birinci fıkrasına göre “amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunur” açık hükmüne rağmen bankaların, borçluların tüm hesaplarına bloke koyması mağduriyetlere sebep olmakta ve kanun ihlaline girmektedir. Oysa sadece borç tutarı kadar e-haciz konulması ya da borç tutarının hesaptan tahsil edilmesinin çok daha doğru olacağını düşünüyoruz. Talebimiz daha önce de yetkililere ilettiğimiz üzere e-haciz uygulamasının kaldırılması değil, iş insanlarının yaşadığı mağduriyetin giderilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılmasıdır” diye konuştu.

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