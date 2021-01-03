Yıldırım Gençlik Merkezi kaldığı yerden devam

Geleceğe yatırımın gençliğe yapılan yatırım olduğu ilkesiyle şehirde yaşayan 250 bini aşkın genç Yıldırımlıya hitap eden projeler geliştiren Yıldırım Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Türkiye’nin en modern ve kapsamlı yeni nesil gençlik merkezini ilçeye kazandırıyor.

Yüklenici firmanın kendi isteğiyle tasfiye edilmesi üzerine yaklaşık 2 yıldır atıl bir vaziyette bulunan Yıldırım Gençlik Merkezi, yapılan yeni ihalenin ardından inşaat çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Değirmenönü-Karapınar 5 bin 246 metrekare inşaat alanında yüzde 30 seviyesinde kalan ve bu ay içerisinde inşaat çalışmalarının yeniden başlayacağı Yıldırım Gençlik Merkezi, bünyesinde çok amaçlı salon, 2 bireysel salon, 4 derslik, müzik folklor dersliği, yemek dersliği, el sanatları dersliği, zeka oyunları dersliği, bilgisayar dersliği, kütüphane, fitness salonu, soyunma odaları, abdesthane, mescit ve kafeteryasıyla gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal hayatın içerisinde doğrudan bulunmasına katkı sağlayacak.

Yıldırım Gençlik Merkezi’ni Bakanlık ile birlikte ilçeye kazandırarak kendini geliştiren donanımlı bireyleri hayata daha güçlü hazırlayacaklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şunları söyledi:

“Değirmenönü-Karapınar bölgesine kazandırmaya hazırlandığımız Yıldırım Gençlik Merkezi, tamamen gençlerin talepleri doğrultusunda kendilerine hitap edecek bir tesis olacak. Bir süredir atıl vaziyette olan, yeni yapılan ihalenin ardından bu ay içerisinde inşaat çalışmalarının kaldığı yerden devam edeceği Yıldırım Gençlik Merkezi’ni Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle ilçemize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değirmenönü ve Karapınar mahallelerimizde çocuk ve genç nüfusumuz oldukça fazla. Bu potansiyeli doğru yönlendirmek adına bölgemize yapılacak merkezimiz, gençleri geleceğe doğru ve planlı bir şekilde hazırlamak için büyük bir öneme sahip olacak. Tesis bünyesinde hizmet verecek hem spor eğitimleri ile hem de diğer mesleki programlarla gençlerimiz geleceğe en iyi şekilde hazırlanma imkânı bulacaklar.”

