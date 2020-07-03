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Yıldırım için akademik işbirliği

BURSA HABERLERİ  | 03.07.2020 13:56 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi, ilçenin gelişimi için ortak projeler hayata geçirecek.Kurumlar arası işbirliği istişare kültürü ve ortak aklı çalışmalarında esas alan Yıldırım Belediyesi, bu doğrultuda güç birliği oluşturmaya devam ediyor.

Yıldırım için akademik işbirliği

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi, ilçenin gelişimi için ortak projeler hayata geçirecek.
Kurumlar arası işbirliği istişare kültürü ve ortak aklı çalışmalarında esas alan Yıldırım Belediyesi, bu doğrultuda güç birliği oluşturmaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi Proje Üretim ve Gelişim Birimi, Bursa Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Ofis Başkanı Öğr. Gör. Alev Cuydur, Öğr. Gör. Aline Sarıyıldız, Ersel Kiraz, Psikolog Nesrin Türker ve Bursa Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum ve İletişim Çalışma Grup Başkanı Sosyolog Burcu Demir’i ağırladı. Gerçekleşen ziyarette, Yıldırım’ın kalkınması, toplumun tamamına ulaşan projeler gerçekleştirilmesi ve şehrin gelecek vizyonuna katkı sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. İlçe sakinlerinin huzuru ve mutluluğu için hizmetler üreten Yıldırım Belediyesi, kurumlar arası işbirliğini sürdürerek farklı bakış açılarının ortak proje havuzunda toplanmasını sağlamaya devam edecek. Öte yandan ziyarette bulunan konuklar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve belediye çalışanlarına gerçekleştirilecek işbirliği çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

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