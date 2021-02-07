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Yıldırım Medya Akademisi başlıyor

07.02.2021 13:13 | Son Güncelleme:
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Yıldırım Medya Akademisi başlıyor

Yıldırım Belediyesi tarafından medyaya ilgi duyan gençlerin vizyonuna katkı sağlayabilmek adına hayata geçirilecek olan ‘Medya Akademisi’ eğitim programının başvuru süreci tamamlandı.

Yıldırım Belediyesi tarafından medyaya ilgi duyan gençlerin vizyonuna katkı sağlayabilmek adına hayata geçirilecek olan ‘Medya Akademisi’ eğitim programının başvuru süreci tamamlandı. 8 Şubat’ta başlayacak ve 11 hafta sürecek online eğitim programı ile medya sektörünün önemli isimleri gençlerle buluşacak.
Günümüzde gelişmeleri doğru okuyabilmek, yorumlayabilmek ve basın sektörüne ilgi duyan gençlerin gelişimine artı değer katmak amacıyla ‘Medya Akademisi’ eğitim programını gençlerin istifadesine sunduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Medyanın tüm yönlerini evlatlarımıza aktaracak deneyimli gazeteciler ve televizyoncular ile birlikte eğitimlerimizi tamamlayacağız. Bu programlara katılacak bütün gençlerimizin derslerden maksimum seviyede verim almasını temenni ediyorum” dedi.
Başkan Oktay Yılmaz, gelişen ve değişen dünya düzeninde medyanın öneminin arttığını belirterek, “Medyanın günümüzde etkin bir araç olduğunu biliyoruz. Bu aracın müspet ya da menfi amaçlarla kullanılabileceği gerçeğinden yola çıkarak, gençlerimizin yaşamında bir yol haritası oluşturmak ve sektörde bulunma idealleri olan gençlerimize alandaki modelleri sunarak öncü olmak niyetindeyiz” diye konuştu.
İlk ders 8 Şubat’ta
8 Şubat’ta başlayacak ve ilk eğitimi Gazeteci Ersin Çelik’in ‘Gazeteciliğin Dünü Bugünü Yarını programı’ konusunda bilgi vereceği Medya Akademisi’nde, Ayşe Böhürler ‘Köşe Yazarlığı’, Mehmet Akif Ersoy ‘Ortadoğu’da Muhabirlik Serüveni’, Salih Yüzgenç ‘Haberleri Okuma Kılavuzu’, Doğukan Gezer ‘Dijital Medya/İnternet Haberciliği’, Murat Çiçek ‘Ekranın Görünen Yüzü Olmak’, İhsan Altıkardeş ‘Ajans Haberciliği’, Belkıs Kılıçkaya ‘Uluslararası Habercilik ve Televizyon Yayıncılığı’, Hamdi Yıldız ‘Haberci Gözüyle Ortadoğu’da Son Durum’, Esra Hacıoğlu ‘Kadrajın Grameri’ ve İbrahim Paşalı ‘3-2-1 Yayındayız’ konu başlıklarında sunum gerçekleştirecek. Derslere sürekli katılan ve başarılı olan öğrencilere eğitim bitiminde sertifika verilecek.

Yıldırım Medya Akademisi başlıyor

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