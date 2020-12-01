YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Yıldırım, Refahiye Belediyesini ziyaret etti

Yıldırım, Refahiye Belediyesini ziyaret etti

ERZİNCAN HABERLERİ  | 01.12.2020 10:40 | Son Güncelleme

Türkiye’nin 27.

Türkiye’nin 27. ve son Başbakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, baba ocağı Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Refahiye Belediyesine ziyarette bulundu.
Binali Yıldırım baba ocağı Refahiye İlçesi Kayı köyünü ve Dumanlı Tabiat Parkını ziyaret etti. Ardından Refahiye Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Çakmak Paçacı’dan çalışmalarla ilgili brifing aldı.
Binali Yıldırım’a ziyaretleri esnasında Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Refahiye İlçe Başkanı İlhan Mızrak, siyasi parti temsilcileri, bazı kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.
Yıldırım, Belediye Başkanı Paçacı’dan belediye ve ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi alarak, “Kısa zamanda çok güzel işlere imza atmanızdan dolayı başta Belediye Başkanı Çakmak Paçacı olmak üzere Milletvekillerimize, Belediye Meclisi Üyelerine, belediyemiz personellerine teşekkür ederim.” dedi.
Başkan Paçacı’da Binali Yıldırım’a yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ziyarete katılan misafirlere de teşekkür edip uğurladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
1/

Erzincan Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:17
Öğle
12:16
İkindi
14:44
Akşam
17:05
Yatsı
18:29

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Fırat Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.