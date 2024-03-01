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Yıldırım’da 255 bin kişi sporla buluştu

İHA İHA
01.03.2024 14:34
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Yıldırım Belediyesi’nin 13 farklı branşta düzenlediği Kış Spor Okulları tamamlandı.

Yıldırım’da 255 bin kişi sporla buluştu

Eğitimlerini tamamlayan sporcular için Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde sertifika töreni düzenlendi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 255 bin vatandaşın sporla buluşturulduğunu ifade etti.
Törene; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, İlçe Spor ve Gençlik Müdürü Mehmet Demirci, belediye meclis üyeleri, veliler ve sporcular katıldı.

Badminton, basketbol, boks, cimnastik, futbol, güreş, karate, okçuluk, satranç, taekwondo, tenis, voleybol ve yüzme branşlarında eğitimini tamamlayan 2 bin 400 sporcunun sertifikalarını aldığı törende konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, özellikle çocukların ve gençlerin gelişiminde sporun önemine vurgu yaparak, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin, fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin sağlıklı ilerleyebilmesi için onların en az bir spor branşı ve bir sanat dalında aktif olarak yer almalarını istiyoruz. Gençlerimize bu imkânı sağlayacak projeler geliştiriyoruz” dedi.

HEDEFİMİZ 500 KİŞİYE ULAŞMAK

Yıldırım Belediyesi’nin spor okullarından son 5 yılda 166 bin 300 çocuğun faydalandığını aktaran Başkan Yılmaz, “Yine bu dönemde kadın spor merkezlerimizden 54 bin 322 hanım kardeşimiz istifade etmiş. Bin 456 özel kardeşimize spor yapma imkânı sağlamışız. Bunları topladığımız zaman 255 bin insanımızı sporla buluşturmuşuz. Önümüzdeki beş yılda bu sayıyı 500 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Daha sağlıklı, daha sosyal bir Yıldırım için spor ve sanat yatırımlarımız artarak devam edecek” diye konuştu.

Özellikle son 5 yılda Yıldırım’ın spor şehri hüviyetine büründüğünü aktaran Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, “Oktay Başkanımız her fırsatta çocuklar ve gençler için yeni bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyor. Yıldırım’ın Bursa’nın gerçek sahipleri olan çocuklarımız ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak için spor merkezleri, kütüphaneler açıyor. Kendisini şehrimiz ve gençlerimiz adına teşekkür ederim” dedi. Yıldırım’ın birçok önemli spor etkinliğine ev sahipliği yaptığı gibi önemli başarılara da imza attığını hatırlatan İlçe Spor ve Gençlik Müdürü Mehmet Demirci de Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a spora desteğinden dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından sporcuların gösterileri ve sertifika töreni ile program tamamlandı

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