Yıldırım’da 6 asırlık tarihi medrese özüne dönüyor

Çalışmalarda sona yaklaşılan Molla Yegân Çocuk Üniversitesi, yenilenen konseptiyle miniklerin eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra özellikle ‘Uzay ve Dünya Atölyesi’ ile küçük kâşiflerin yetişmesine imkân sağlayacak. Es-Sufi’nin gök küresi ve Piri Reis’in haritasının, Güneş, Ay ve Dünya’nın küçük modellerinin, artırılmış gerçeklik uygulamalarının bulunacağı çocuk üniversitesinde ayrıca drama, matematik, sanat, hayal tasarım, biyoloji, kimya, elektrik ve yenilenebilir enerji, bilişim ve robotik kodlama atölyeleri ile oyuncak kütüphanesi yer alacak. Ayrıca çocukların aileleri ile hoşça vakit geçirebileceği anne-çocuk etkinlik mutfağı ile Yıldırımlı çocuklar ebeveynleri ile birlikte nefis yemekler yapacak.

ÇOCUKLAR BU MEKÂNI ÇOK SEVECEK

Tarihi medresede asli işlevine uygun olarak başta astronomi olmak üzere birçok noktada çocukların ufkunu açacak, gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler verileceğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sona yaklaştığımız ’Molla Yegân Çocuk Üniversitesi’nde bilimsel ve sanatsal atölyelerin yanında çocukların eğlenceli vakit geçireceği sergi alanları ve etkinlik atölyeleri de olacak.

Ayrıca çocuk kütüphanesi, çocuk oyun ve eğlence alanları ile birtakım anne çocuk aktivitelerinin yapılacağı merkezimizde, anne ve çocukların birlikte kaliteli zaman geçirmesi adına etkinlikler gerçekleştireceğiz” dedi.

