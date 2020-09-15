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Yıldırım’da çocuklara masal dinletisi

BURSA HABERLERİ  | 15.09.2020 14:17 | Son Güncelleme

Çocukların eğitim yaşamının yanında sosyal ve kültürel açıdan da donanımlı bireyler olarak hayata kazandırılması için çalışmalarını yürüten Yıldırım Belediyesi, düzenlediği masal dinletisiyle çocuklara keyifli anlar yaşattı.Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yıldırım Sosyal İnovasyon Merkezi (YILSİM) tarafından Musababa Mahallesi’ndeki Hançerli Yaranlar Dayanışma Odası bahçesinde düzenlenen etkinlik, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları uygulanarak koronavirüse karşı sıkı tedbirlerle gerçekleştirildi.

Çocukların eğitim yaşamının yanında sosyal ve kültürel açıdan da donanımlı bireyler olarak hayata kazandırılması için çalışmalarını yürüten Yıldırım Belediyesi, düzenlediği masal dinletisiyle çocuklara keyifli anlar yaşattı.
Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yıldırım Sosyal İnovasyon Merkezi (YILSİM) tarafından Musababa Mahallesi’ndeki Hançerli Yaranlar Dayanışma Odası bahçesinde düzenlenen etkinlik, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları uygulanarak koronavirüse karşı sıkı tedbirlerle gerçekleştirildi. Sosyolog ve Aile Danışmanı Hüseyin Pehlivan ile Masal Anlatıcısı Sıdıka Artunç’un kültürümüze ait masallar anlattığı etkinlik, dinleyiciler tarafından ilgiyle karşılanırken, uzun süre alkışlandı. Gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak, anımsatmak ve kültür aktarımını sağlamak amacıyla düzenlenen bu ve benzeri etkinliklerin, Hançerli Yaranlar Dayanışma Odası’nda Perşembe günleri devam edeceği bildirildi. Öte yandan etkinlik sonunda çocuklara masal dergisi hediye edilirken, çocuklar ve aileleri ise Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür ederek ilçede bu tür organizasyonların çoğalması dileklerinde bulundu.

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