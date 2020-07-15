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Yıldırım’da günlük 300 kişiye yemek ikramı

BURSA HABERLERİ  | 15.07.2020 12:54 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediyesi bünyesinde Somuncu Baba Vakfı ile yapılan iş birliği doğrultusunda faaliyet gösteren Yıldırım Bayezid Aşevi, her gün 300 kişiye yemek ikram ediyor.Sosyal Belediyecilik alanında ilçe sakinlerinin yaşamına önemli dokunuşlar yapan Yıldırım Belediyesi, fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de Yıldırımlılara destek olmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi bünyesinde Somuncu Baba Vakfı ile yapılan iş birliği doğrultusunda faaliyet gösteren Yıldırım Bayezid Aşevi, her gün 300 kişiye yemek ikram ediyor.
Sosyal Belediyecilik alanında ilçe sakinlerinin yaşamına önemli dokunuşlar yapan Yıldırım Belediyesi, fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de Yıldırımlılara destek olmaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi bünyesinde Somuncu Baba Vakfı ile yapılan iş birliği doğrultusunda faaliyet gösteren Yıldırım Bayezid Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek imkanı sunuyor. Dev kazanlarda ve hijyenik koşullarda pişirilen yemeklerde insan sağlığı ön planda tutulurken engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlarında günlük yemek ihtiyaçları karşılanıyor. Faaliyete girdiği 23 Mart’tan bu yana 43 bin 131 ihtiyaç sahibine yemek hizmeti sunan Yıldırım Bayezid Aşevi’nde haftanın 6 günü pişirilen yemekler günde ortalama 300 kişiye ikram ediliyor.
Yıldırım’da dayanışma kültürünü en üst seviyede yaşattıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Toplum olarak bizim en önemli hasletlerimizden birisi dayanışma kültürümüz. Biz, Yıldırım olarak bunu üst seviyede yaşatmaya gayret ediyoruz. Belediyemiz ve Somuncu Baba Vakfı iş birliği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak önceliğimiz her zaman sosyal projeler olmuştur. Bu doğrultuda da kurduğumuz Yıldırım Bayezid Aşevi ile her geçen gün daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yemek dağıtıyoruz. İnsanlara hizmetin en kalbi noktası gönüller kazanmak, gönül belediyeciliğini tüm kesimlere yaymaktır” diye konuştu.
Hayır işlerinin gönül işi olduğunu, gönülden yapılması gerektiğini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Aşevi geleneği kültürümüzün önemli bir parçası. Kadim medeniyetimizden bizlere miras kalan, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneğini teşkil eden aşevi geleneğini yaşatmak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Somuncu Baba Vakfımız ile birlikte bu projeyi hayata geçirdik. Bu mutfakta pişirilecek yemekler muhtaç ailelere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor” ifadelerini kullandı.

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