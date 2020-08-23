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Yıldırım’da huzur ve güvenlik için kesintisiz denetim

BURSA HABERLERİ  | 23.08.2020 13:43 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediyesi zabıta ekipleri, yoğun çalışmaları ile ilçede huzuru tesis ediyor.İlçe sakinlerinin sağlığını ve refahını tehdit etmesi olası uygulamalara izin vermeyen Yıldırım Belediyesi, şehrin huzur ve mutluluğu için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi zabıta ekipleri, yoğun çalışmaları ile ilçede huzuru tesis ediyor.
İlçe sakinlerinin sağlığını ve refahını tehdit etmesi olası uygulamalara izin vermeyen Yıldırım Belediyesi, şehrin huzur ve mutluluğu için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında geride kalan 8 aylık dönemde 8 bin 66 noktada denetimlerini sürdürdü. Seyyar denetimlerinden ölçü ayar denetimine, kaldırım işgalinden işyeri denetimlerine, pazar denetiminden şikayetlere 4 bin 234 noktada denetim gerçekleştirdi. Covid-19 sürecinde İç İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler ve pandemi önlemleri çerçevesinde vatandaşlardan gelen şikayetler ile genelge hükümleri doğrultusunda düzen sağlanan pazar yerleri, işyeri denetimleri ve sosyal alanlarda zabıta ekipleri tarafından 3 bin 832 noktada denetim gerçekleştirilmiş oldu.
Vatandaşın sağlığı ve huzuru için Yıldırım Zabıtası, özel günlerde ise denetimlerini sıklaştırdı. Gıda sektörü başta olmak üzere marketten lokantaya, manavdan ekmek fırınına halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren birçok işyerini denetleyen ekipleri özellikle Ramazan ayında ve dini bayramlar öncesi bu denetimlerini sıkılaştırdı. Pandemi döneminde ise toplum sağlığını çalışmaları arasında ilk sıraya koyan ekipler, 5 kaçak maske üretimi yapan işyerini mühürledi. Bu dönemde vatandaşlardan gelen şikayetlere de ağırlık veren ekipler bin 635 şikayeti değerlendirdi. Pandemi süreci ile birlikte olmak üzere bu güne kadar yapılan denetimler neticesinde 151’i idari yaptırım tutanağı, bin 473’ü tespit tutanağı olmak üzere, bin 624 kalemde işlem gerçekleştirildi.
Denetimler yoğunlaştı
Toplumun huzur ve refahını ilgilendiren konulardaki çalışmalarda hassas davrandıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Zabıta ekiplerimiz yoğun çalışmalarla halkımızın huzuru ve refahı için üzerine düşen görevi başarıyla yerine getiriyor. Hemşehrilerimizin sağlığını ve huzurunu tehdit edebilecek uygulamalara asla izin vermeyiz. Özellikle pandemi sürecinde denetimlerimize hız verirken, hemşehrilerimizden gelen şikayetler ve ilgili genelge hükümleri ile birlikte işyeri, pazar yeri, park, piknik ve mesire alanı gibi noktalarda önlemlerin eksiksiz ve doğru uygulanması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. İşgaliye konusunda da vatandaşlardan yoğun şikâyetler aldıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar kaldırımları kullanarak kendilerini oluşabilecek kazalardan korurken, buralara tezgâh koyulması onların ulaşımını zora sokuyor. Bizler de denetimlerimiz ile kaldırımları tekrar gerçek sahipleri vatandaşların kullanımına uygun hale getiriyoruz" diye konuştu.
Yıldırım Belediyesi’nin 7 gün 24 saat görev yapan Çağrı Merkezi’nin 444 16 02 numaralı telefonunu arayan, ya da sosyal medya hesaplarından mesaj yoluyla ulaşan vatandaşların şikayetleri Yıldırım Zabıtası tarafından anında işleme konuluyor.

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