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Yıldırım’da lodosla etkin mücadele

29.11.2023 11:58 | Son Güncelleme:
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Yıldırım Belediyesi, hayatı olumsuz etkileyen lodosa karşı aldığı önlemlerle mağduriyetlerin önüne geçiyor.

Yıldırım’da lodosla etkin mücadele

Yıldırım Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan lodosa karşı yürüttüğü etkin mücadele ile doğabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor. Lodosun etkili olduğu ilk andan itibaren teyakkuz haline geçen Yıldırım Belediyesi ekipleri ilçe sakinlerinin taleplerine anında cevap veriyor.

Yüzlerce ihbara anında cevap
Lodosun ortaya çıkmasından önce tüm hazırlıklarını yaparak tüm ilgili birimleri teyakkuza geçirdiklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda ağaç devrilmesinden, hayvan yaralanmalarına, çevre temizliğinden aşırı yağışların sebep olduğu olumsuzluklara yüzlerce olaya müdahale ettik. Ekiplerimiz lodos sebebiyle oluşan mağduriyetleri gidermek adına gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Hemşehrilerimiz şiddetli lodostan kaynaklı şikâyetlerini 444 16 02 numaralı Yıldırım İletişim Merkezi’ne iletebilirler. Yıldırım Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

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