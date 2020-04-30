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Yıldırım’da parklara özel bakım

BURSA HABERLERİ  | 30.04.2020 12:28 | Son Güncelleme

Yıldırım’a park ve dinlenme alanları kazandırmayı sürdüren Yıldırım Belediyesi, görsel güzelliğe yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.Bu çerçevede Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, baharın gelmesi ile birlikte ilçedeki park ve yeşil alanlarda kosa, temizlik, tanzim ve budama çalışmaları gerçekleştirerek şehre estetik görünüm katıyor.

Yıldırım’a park ve dinlenme alanları kazandırmayı sürdüren Yıldırım Belediyesi, görsel güzelliğe yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.
Bu çerçevede Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, baharın gelmesi ile birlikte ilçedeki park ve yeşil alanlarda kosa, temizlik, tanzim ve budama çalışmaları gerçekleştirerek şehre estetik görünüm katıyor. Park ve bahçelerde çalışma yapan ekipler hem ağaçlar ve bitkileri koruma altına alıyor hem de yapılan budama çalışmaları ile ağaçların sağlıklı kalmasını sağlıyor. Yıldırım’ın sürdürülebilir çevre stratejisi kapsamında mevcut park ve bahçelerin bakımlarının belirli aralıkla yapıldığını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir kimlik kazandırdıklarını belirtti. İlçedeki park ve yeşil alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarla Yıldırım’a layık olduğu yeşil kimliğine kavuşturacaklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemiz, geçmişin mirası değerlerini toplumun kültür yapısıyla harmanlayan, Türkiye’nin önemli şehirleri arasında yer alıyor. Tarihi öneminin yanında konumu itibariyle cennetin yeryüzüne yansıması olan Uludağ’a sırtını yaslayan Yıldırım, Bursa ovasının bereketli topraklarına sahip doğal güzelliklerle süslü. Biz de yeşil kimliğiyle anılan Yıldırım ve Bursa’nın hak ettiği güzelliklere tekrar ulaşması için park ve yeşil alanlarda çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
Doğayı ve canlıları korumanın gelecek nesiller karşısında sorumlulukları olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Doğanın güzellikleri ve yeşil alanlar her canlının yaşaması için ihtiyacı olan ortamlar. Bu güzelliklerin korunması ve yaygınlaşması bizim görevimiz olduğu gibi çocuklarımıza, torunlarımıza karşı sorumluluğumuz. Onların daha yaşanılabilir bir çevrede büyümesi kendilerine borcumuz. Bu anlamda yeşil alanların yaygınlaşması adına gereken çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çünkü temiz çevre, verimli topraklar, zengin tabiat örtüsü hepimizin ihtiyacı” ifadelerini kullandı.

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Yildirim
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