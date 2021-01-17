Yıldırım’da salgınla ‘Yetkin’ mücadele

Korona virüs salgınıyla etkin mücadele amacıyla hijyen çalışmalarının yanı sıra ilçedeki kurum ve kuruluşlara yönelik her türlü desteği sağlayan Yıldırım Belediyesi, YETKİN Dijital Onay gibi genişlettiği e-belediyecilik uygulamalarıyla da hem hemşerilerini hem de çalışanlarını sosyal temastan uzak tutmayı başardı.

YETKİN (Yıldırım Belediyesi Yapı Ruhsat ve Denetim Sistemi) Dijital Onay Uygulaması ile proje onay süreçlerindeki iş ve işlemleri kağıt ortamından dijital ortama ve e-imza uygulamasına taşıyan Bursa’daki ilk yerel yönetim olan Yıldırım Belediyesi, böylece pandemi tehlikesi kadar önemli kuraklık tehdidine karşı kağıt israfının da önüne geçti. Zaman israfı ve fiziksel arşivleme gibi sorunları da ortadan kaldıran uygulama ile birlikte pandemi sürecinde genişlettiği e-belediye hizmetleriyle ilçe sakinlerine belediyeye uğramadan hizmet alma imkânı tanıyan Yıldırım Belediyesi, vergi yapılandırmasından nikâh işlemlerine, yardım başvurularından imar işlerine kadar birçok hizmetin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine olanak sağladı.

Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart’tan itibaren ‘E-Belediye’ hizmetiyle birçok belediye hizmetine internet üzerinden erişilebilen vatandaşlar, uygulama sayesinde belediyeye gelmeden, yapılandırma başvurusu, online ödeme, başvuru takibi, imar durumu sorgulama, işyeri ruhsat ön başvuru ve yardım başvuruları gibi birçok işlemleri e-belediye üzerinden yapma imkânı buldu. Pandemi süresince 2 bin 789 kişi yapılandırma başvurularını online olarak gerçekleştirirken, 474 kişi imar işlemleri, bin 634 kişi ise sosyal yardım başvurusunda bulundu. Öte yandan 2 bin 239 kişi de Yıldırım Belediyesi’nin yürüttüğü faaliyetler ve hizmetler konusunda talepte bulundu.

Koronavirüs salgınının etkili olduğu süreçte vatandaşlar ile belediye çalışanlarının bir araya gelmeden işlerini gerçekleştirerek sosyal temastan da uzak kaldıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “E-Belediye hizmetlerinin sağladığı yeniliklerle Yıldırımlı vatandaşlarımız belediyeye gelmeden zamandan tasarruf ederek bir tık ile belediyemizin sunduğu birçok hizmete elektronik ortamdan ulaşabiliyor. Böylece içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde hem vatandaşlarımız hem de çalışma arkadaşlarımızın bulaş riski ortadan kalkıyor. Dolayısıyla koronavirüs illeti ile hem etkin hem de YETKİN mücadele etmiş oluyoruz. Uygulamalarımız hayata kazandırılmadan önce Yıldırımlılar için zahmetli ve zaman kaybına uğramalarına neden olan vergi ödemeleri ve ruhsat başvuru işlemleri, internet sitemiz üzerinden yalnızca dakikalar içinde gerçekleşiyor. E-Belediye uygulamamız ile vatandaşlarımızın işlerini hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Bu hizmetlerimizi genişleterek Yıldırımlıların hayatlarını kolaylaştıracak projeler sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan Korona virüs salgını kadar büyük tehdit oluşturan kuraklık konusuna da değinen Başkan Yılmaz, doğal kaynakların verimli kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Proje onay süreçlerindeki iş ve işlemlerin kâğıt ortamından dijital ortama ve e-imza uygulamasına taşınarak, projelerin dijital ortamda kontrol edilmesinden ve onaylanmasından dolayı, bu süreçlerin daha sağlıklı ve daha hızlı sonuçlar vermesinin yanı sıra, zamandan tasarruf ve fiziksel arşivleme için yer ve kağıt israfının da önüne geçilmesini sağladıklarını sözlerine ekledi.



