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Yıldırım’da su kesintisi

BURSA HABERLERİ  | 21.07.2020 18:59 | Son Güncelleme

Bursa’da bu gece saat 00,10 ile 06,00 saatleri arasında Yıldırım ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.

Bursa’da bu gece saat 00,10 ile 06,00 saatleri arasında Yıldırım ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi, Ulus Mahallesi Yavuz Selim Mahallesine bağlı Ankara Caddesi, Hastane Caddesi, Karaağaç Sokak, Özdilek Caddesi ve Yenitürk Sokak arasında kalan bölge ve civarında 22.07.2020 tarihinde 00:10 - 06:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi.

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