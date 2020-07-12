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Yıldırım’dan borç yapılandırma vurgusu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.07.2020 14:03 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, işletmelerin yaklaşan vergi ve pirim ödemelerini yapacak gücü olmadığını söyleyerek borçlar için yapılandırma çağrısını bir kez daha yineledi.GTO Başkanı Tuncay Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, işletmelerin tam kapasite ile çalışamadığı bu dönemde mali yükümlüklerini yerine getirmekte zorlandıklarını belirterek vergi ve pirim ödemleri için yapılandırmasının artık bir zorunluluk halini aldığını söyledi.Yıldırım açıklamasında, ekonomik toparlanma ve istihdamın sürekliliği için içerisinde borç yapılandırmasının da yer aldığı bir ekonomik paketin devreye alınması için hükumete destek çağrısında bulunarak, “Ne yazık ki işletmelerimiz kontrollü normal düzende tam kapasite ile çalışamıyor.

Yıldırım’dan borç yapılandırma vurgusu

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, işletmelerin yaklaşan vergi ve pirim ödemelerini yapacak gücü olmadığını söyleyerek borçlar için yapılandırma çağrısını bir kez daha yineledi.
GTO Başkanı Tuncay Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, işletmelerin tam kapasite ile çalışamadığı bu dönemde mali yükümlüklerini yerine getirmekte zorlandıklarını belirterek vergi ve pirim ödemleri için yapılandırmasının artık bir zorunluluk halini aldığını söyledi.
Yıldırım açıklamasında, ekonomik toparlanma ve istihdamın sürekliliği için içerisinde borç yapılandırmasının da yer aldığı bir ekonomik paketin devreye alınması için hükumete destek çağrısında bulunarak, “Ne yazık ki işletmelerimiz kontrollü normal düzende tam kapasite ile çalışamıyor. Üyelerimizden aldığımız geri bildirimler bize gösteriyor ki pandemi öncesindeki hareketlilik ve kazançlar yok. Kira, kredi, maaşlar, çekler, senetler, üretim ve işletme maliyetleri derken işletmeler altından kalkılamayacak bir yük altında. Ekonomi yönetiminin bu yükün bir kısmını üzerimizden almasını istiyoruz. İşletmelerimizin birikmiş vergi ve prim borçlarının yapılandırılarak 2021 yılına ertelenmesini içeren bir ekonomik paket uygulamaya alınmalı. Biz vergi gibi mali yükümlülüklerinizin silinmesini değil yapılandırılmasını, faizsiz taksitle ödenebilmesi iççin yapılandırılmaya gidilmesini istiyoruz. Yükümlülüğümüzden kaçmıyoruz ama henüz borçlarımızı ödeyecek parayı kazanmadık. Devlet vergi gelirlerini sürekli kılabilmek için, yaralarımızı sarabilmek için 2020 yılında vergi, pirim ve kamuya olan borçlar için ödeme talep edilmeli. Borçlar 2021 yılına ötelenmeli. Ekonomi yönetiminden bu durumu hassasiyetini içeren bir paket bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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