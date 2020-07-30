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Yıldırım’dan sorumlu olduğu birimlere bayram ziyareti

MANİSA HABERLERİ  | 30.07.2020 15:39 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım sorumlu olduğu daire başkanlıklarına bayram ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım sorumlu olduğu daire başkanlıklarına bayram ziyaretinde bulundu. Ziyarette daire başkanları ve personellerle bir araya gelen Yıldırım, daire başkanlarının ve personellerin bayramlarını kutladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, sorumlu olduğu daire başkanlıklarına bayram ziyaretinde bulundu. Yıldırım, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Sağlık İşleri Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı birimlerini tek tek ziyaret etti. Burada daire başkanları ve personellerle bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek personellerin bayramını kutladı ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Ziyaretlerinde konuşma yapan Yıldırım, “Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün selamlarını size iletiyorum. Pandemi sürecinde hepiniz büyük emek verdiniz. Kamu menfaatini göz ardı etmediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Herkes virüsten kaçınmaya çalışırken siz özverili bir şekilde kamunun menfaati için işinizi hiç aksatmadan çalıştınız. Hepinizin emeğine sağlık, çok teşekkür ederim. İnşallah hepimizin kucaklaşıp sarılacağı güzel bayramlar da gelecek. Ailelerinizle birlikte hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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