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Yıldırım’dan yılsonu değerlendirme toplantısı

MANİSA HABERLERİ  | 31.12.2020 13:10 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, bağlı bulunduğu birimlerin daire başkanlarıyla yılsonu toplantısı yaptı.

Yıldırım’dan yılsonu değerlendirme toplantısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, bağlı bulunduğu birimlerin daire başkanlarıyla yılsonu toplantısı yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün önderliğinde, 2021 yılında da aynı özveriyle çalışmaya devam edecekleri belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, “Yeni yılın, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, bağlı bulunduğu birimlerin daire başkanlarıyla Ulaştırma Dairesi Başkanlığında, değerlendirme toplantısı yaptı. 2020 yılında yapılan hizmetler ve yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulunulan toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, “Pandemi nedeniyle zor günler yaşadığımız bir yılı geride bırakıyoruz. Bu süreçte, il genelinde korona virüs salgınına karşı önemli çalışmalar yürüttük. Bunun yanı sıra, belediyecilik hizmetlerimiz ve yatırımlarımızla da vatandaşlarımızın yanında olduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, aynı gayretle şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, yeni yılın sağlık ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Yıldırım’dan yılsonu değerlendirme toplantısı

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