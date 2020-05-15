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Yıldırım’de sokak hayvanlarına şefkat

BURSA HABERLERİ  | 15.05.2020 13:20 | Son Güncelleme

Bursa’da Yıldırım Belediyesi, Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi’nde gerçekleştirdiği hizmetlerin yanında sokak hayvanlarına destek olmayı da ihmal etmiyor.

Bursa’da Yıldırım Belediyesi, Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi’nde gerçekleştirdiği hizmetlerin yanında sokak hayvanlarına destek olmayı da ihmal etmiyor. Belediye, hava sıcaklıklarının artmaya başlaması ile birlikte sokak hayvanlarının beslenmesi ve su ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını hızlandırdı.
Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının su ve beslenme ihtiyacını gidermek amacıyla muhtelif yerlerdeki kedi köpek evleri ile beslenme ve su odaklarına mama, yem ve su gibi temel besin maddeleri bırakarak can dostlarına destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, kedi, köpek gibi sokak hayvanların yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanlarında yem, mama ve su dağıtımı çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe genelinde periyodik olarak yapılan mama ve su dağıtımları sıklaştırılırken, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da ihtiyacı olan sokak hayvanlarına belediye veterinerleri müdahalede bulundu.

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