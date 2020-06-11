Yıldırımın düştüğü tarlada 6 dönüm ekili arpa kül oldu

Bilecik’’te arpa ekili tarlaya yıldırım düşmesi sonucu koca tarla kül oldu.

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde yağan gök gürültülü sağanak yağış sırasında Hicabı İleri’ye ait 6 dönümlük arpa tarlasına yıldırım düştü. Düştüğü yerde alevler bir anda yükselirken, yangını gören köylülerin büyük çabası sonrası yangın söndürüldü. 6 dönüm arpanın yanarak kül olduğu yangında alevlerin söndürülmesi tarla sahibine rahat bir nefes aldırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, alevlerin köye sıçramaması olası bir facianın önüne geçti.

