Yıldırımlı genç dimağlara entelektüel eğitim

Yıldırım Belediyesi’nin gençlere bakış açısı kazandırmak amacıyla düzenlediği ‘Siyaset Akademisi ve Uluslararası İlişkiler Okulu’ başladı.

Akademik noktada gençlerin gelişimine katkı sağlamak için Siyaset Akademisi’ni başlatan Yıldırım Belediyesi, salgın sürecinde eğitimleri online şekilde sürdürüyor. 10 hafta boyunca devam edecek eğitimin açılış konuşmasını Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz gerçekleştirdi. Gençlerin böyle programlara katılımını önemsediğini belirten Başkan Yılmaz, “Yeni bir medeniyeti inşa etmek için öncelikle mevcut durumu güzel bir şekilde idrak etmek gerekiyor. Hem kendi bölgemizdeki yaşananların dününü, bugününü, yarınını hem de dünya ölçeğindeki yaşanan mevcut durumu doğru okumalıyız” dedi.

Eğitim boyunca moderatörlük yapacak olan Doç. Dr. Enes Bayraklı “İslamofobi” konulu sunumu ile ilk oturumu gerçekleştirdi. ‘İslamofobi’ kavramının ‘Müslüman karşıtı ırkçılık’ olarak okunması gerektiğinin altını çizen Enes Bayraklı, “Batının dış düşmanı olan Müslümanlar, gün geçtikçe artan nüfusu ile artık bir iç düşman haline de gelmişlerdir” ifadelerini kullandı. Bayraklı, “Böylesine bir akademiyi organize ettikleri için Yıldırım Belediyesi’ne ve Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkürlerimi arz ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Eğitim programının ikinci haftada konuğu da Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın oldu. Hasan Basri Yalçın, ‘Dünya Düzeni ve Türkiye’ konu başlığı ile katılımcıların konu ile ilgili bir bakış açısı kazanmasını sağladı. Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, uluslararası düzeni belirleyen şeyin olaylar değil aktörler olduğunu söyledi. Büyük aktör gücün hala Amerika olduğuna dikkat çeken Yalçın, "II. Dünya Savaşı bittiğinde ortaya çıkan Sovyet tehdidine karşı Türkiye Amerikan kanadına girmiştir. İlerleyen süreçte Amerika’nın eski Amerika olmadığını fark eden Türkiye, 2012-2013 yıllarında kendisine bir yol çizmiş olup asıl ilerleme 15 Temmuz sonrası FETÖ kadrolarının temizlenmesi ile olmuştur. Türkiye olarak baya yol kat ettik. İnşallah daha güçlü daha bağımsız bir aktör olabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘Siyaset Akademisi ve Uluslararası İlişkiler Okulu’ dersleri her hafta perşembe günü saat 21.00’de belediyenin Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

