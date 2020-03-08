YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Yıldız Bilek Güreşçiler, Isparta’da yarışıyor

Yıldız Bilek Güreşçiler, Isparta’da yarışıyor

ISPARTA HABERLERİ  | 08.03.2020 13:44 | Son Güncelleme

Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Müsabakaları Isparta’da başladı.

Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Müsabakaları Isparta’da başladı. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde devam eden müsabakalara 11 ilden 150 sporcu katılıyor. Işıkkent Spor Salonundaki müsabakalar nefesleri kesiyor. Müsabakalar 8 Mart Pazar günü sona erecek.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, tüm sporseverleri bilek güreşi müsabakalarına davet ederek, ayrıca Anadolu Yıldızlar Ligi (Ana Lig) Yüzme Grup Müsabakalarına da ev sahipliği yaptıklarını bildirdi. Gevrek, “Isparta olarak ev sahipliğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Spor turizminin önemini biliyoruz. Daha büyük organizasyonlar almaya devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayserispor 3 puan için gitti

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Bursa'da hasta olmadığı halde koronavirüslüyüm diyen şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da hasta olmadığı halde koronavirüslüyüm diyen şüpheli gözaltına alındı

Isparta Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:52
Sabah
07:12
Öğle
13:14
İkindi
16:30
Akşam
19:05
Yatsı
20:20

Isparta Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Aygün Eczanesi
Merkez
Dilek Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Mavigöl Eczanesi
Egirdir
Erol Eczanesi
Gelendost
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Şifa Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Isparta protokolünden Isparta 32 Spor’a sürpriz ziyaret

Isparta protokolünden Isparta 32 Spor’a sürpriz ziyaret

Başkan’dan minik öğrencilere sürpriz

Başkan’dan minik öğrencilere sürpriz

Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı

Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı

Küçükyaman: "Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız "

Küçükyaman: "Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız "

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.