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Yıldız Dağı Kayak Merkezine yağan kar yüzleri güldürdü

İHA İHA
23.02.2024 15:56
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Türkiye’nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi, bahara günler kala yağan karla birlikte yeninden yüzleri güldürdü.

Yıldız Dağı Kayak Merkezine yağan kar yüzleri güldürdü

Sivas kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi kayak severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son günlerde yetersiz yağış nedeniyle beklenilen karın yağmaması kayak severleri bir hayli üzmüştü. Bahara günler kala dün gece saatlerinde Yıldız Dağı Kayak Merkezine beklenen kar yağdı. Yoğun kar yağışının ardından kayak merkezi adeta yeniden beyaz gelinliğini giydi. Hal böyle olunca kendilerini piste atan kayak severler kayak yapmanın keyfini sürdü.

"HAFTA SONU GELECEK ARKADAŞLAR HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN MUHAKKAK GELSİNLER"

Kayak sever Ömer Kaya, hafta sonu herkesi kayak yapmaya beklediğini söyleyerek, “Yıldız Dağına Sivas’tan geliyorum. Dün akşam yağan kar yağışını gördükten sonra sabah uyanır uyanmaz soluğu Yıldız Dağında aldım. Şuan çok güzel bir hava var. Resmen bulutların üzerinde kayıyoruz. Sezonun en iyi karı var. Hafta sonu gelecek arkadaşlar hiç tereddüt etmeden muhakkak gelsinler” dedi.

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