Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 140 santimetreye ulaştı

SİVAS (AA) - Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 140 santimetre ölçüldü.

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının 140 santimetreye ulaştığı merkeze gelen ziyaretçiler, mart ayında kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki merkezde 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

