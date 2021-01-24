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Yıldız Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

24.01.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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Yıldız Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Otellerde konaklayanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu merkezde, tam doluluk oranına ulaşan otel ve bungalov evleri, kayakseverleri ağırlıyor.

Türkiye'nin en genç kayak merkezleri arasında yer alan ve Sivas'a 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı'nda, Güvenli Turizm Belgesi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle kayakseverlere hizmet veriliyor.

Merkezde, pistlerin hazır hale gelmesiyle gece kayağı da yapılmaya başlandı.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, mekanik tesisleri, kayak-buz pistleri, kayak, kızak kiralama hizmetleri ile misafirlerini ağırlıyor. 2 bin 552 metre yükseklikteki kayak merkezinde, 2226 ve 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesislerin yanı sıra 74 odalı 170 yatak kapasiteli 2 otel ve 10 bungalov ev bulunuyor.

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