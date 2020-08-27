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Yıldız guard Turgutlu Belediyespor’da

MANİSA HABERLERİ  | 27.08.2020 12:52 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı transferlerine devam ediyor.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı transferlerine devam ediyor. Kadınlar Süper Liginde 2 yıl forma giyen yıldız guard Büşra Çınar, belediye başkan yardımcısı Fırat Honaz’ın makamında düzenlenen törende kendisini Turgutlu Belediyesporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.
Geçtiğimiz yıl kurulan ve bölgesel ligde mücadele eden Turgutlu Belediyespor iddialı bir kadro kurma yolunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi alt yapısında yetişen aynı takımla bir yıl 1. Lig, iki yılda süper ligde forma giyen, Urla ve Nazilli formalarını da terleten genç ve yıldız oyun kurucu Büşra Çınar ile sözleşme imzalandı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz’ın makamında Büşra Çınar, kendisini Turgutlu Belediyesporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.
İmza töreni sonrası konuşan Büşra Çınar, “Turgutlu Belediyesi dışında 4-5 takımdan daha teklif aldım. Ancak bana doğru projeyi sadece Turgutlu Belediyespor sundu. Burada olmaktan ve bu takımın bir parçası olmaktan çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte Turgutlu Belediyesini yukarılara çıkarmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bu formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.
Büşra’ya çok güvendiklerini belirten Fırat Honaz ise, “Büşra genç yaşına rağmen önemli tecrübeleri olan yıldız bir oyuncu. Bu yıl takım içinde ona çok güveniyoruz. Anlaşma sağladığımız oyuncularla resmi sözleşmelerimizi imzalayarak önümüzdeki günlerde antrenmanlara başlayacağız. Çalışmalarımıza erken başlayıp bir anca önce takım havasının oluşmasını sağlayacağız. Sezon sonunda takımımızı hedeflediğimiz noktaya hep birlikte taşıyacağız. Hem Büşra’ya hem Turgutlu’muza hem de camiamıza hayırlı olsun. Sakatlıksız başarılı bir sezon diliyorum” diye konuştu.

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