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Yıldız Holding çalışanları ödüllerini FlexoGift'ten seçiyor

04.01.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Satış Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt: -"FlexoGift platformu geniş marka ve kategori yelpazesi ile çalışanlara iş ve yaşam dengelerini kendi ihtiyaçlarına göre yönetebilecekleri esnek, hızlı ve dijital bir hediye dünyası sunuyor"

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding, dijital ve esnek bir yapı ile yenilediği "Anlık Ödüllendirme" sisteminde Sodexo ile iş birliği gerçekleştirerek çalışanlara kendi ödüllerini seçme fırsatı sunuyor.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding dijital çözümlerle yenilediği “Anlık Ödül Sistemi” uygulaması için FlexoGift'i seçti.

Yıldız Holding, dijital ve esnek bir yapı ile yenilediği "Anlık Ödüllendirme" sisteminde Sodexo ile iş birliği gerçekleştirerek çalışanlara kendi ödüllerini seçme fırsatı sunuyor. Çalışanlar, Sodexo'nun yeni nesil kurumsal hediye platformu FlexoGift üzerinden kendilerine tanımlanan ödül bakiyelerini aralarında Türkiye'nin gözde markalarının bulunduğu 20 binden fazla noktada kendi beğeni ve ihtiyaçlarına göre esnek şekilde değerlendirebiliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Satış Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt, şunları kaydetti:

​​​​​​​"Değişen ve dijitalleşen çalışma biçimleri, insan kaynakları ve yönetim anlayışı ile birlikte şirketlerin çalışan teşvik ve ödüllendirme programları da yeniden şekilleniyor. Çalışan motivasyonunu korumak ve artırmak için çalışan deneyimi odak konu haline geliyor. Kişiselleştirmenin öneminin daha da arttığı bu dönemde FlexoGift platformu geniş marka ve kategori yelpazesi ile çalışanlara iş ve yaşam dengelerini kendi ihtiyaçlarına göre yönetebilecekleri esnek, hızlı ve dijital bir hediye dünyası sunuyor. İşverenler ise çalışanlarına sektörde bir ilk olan FlexoGift platformuyla anlık bir şekilde ulaşarak operasyonel süreçleri bertaraf ederken, yenilikçi bir yöntem ile teşvik ve ödüllendirme sistemlerine ayrıcalık katıyor."

- Yeni Nesil Hediye Platformu: FlexoGift

​​​​​​​Sodexo'nun uçtan uca dijital hediye platformu FlexoGift; şirketlerin hediye seçimi, dağıtımı gibi süreçlerini bertaraf ederek, şirketlerin daha rahat ve hijyenik bir operasyon yürütmesine katkı sağlıyor. Böylece şirketler, çalışanları ister evde ister ofiste ister sahada olsun hediyeleri kolayca dağıtıyor, çalışanlar ise seçme özgürlüğünden faydalanıyor. Çalışanlar, şirketleri tarafından kendilerine tanımlanan dijital hediye bakiyelerini istedikleri markalar arasında bölüştürerek parçalı olarak fiziksel mağazalarda veya e-ticaret kanallarında kullanabiliyor.

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