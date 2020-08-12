Yıldız Holding Mali İşler Başkanlığı'na yeni atama

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding’in Mali İşler Başkanlığı’nda üst düzey atama gerçekleştirildi. Daha önce grup şirketlerinde 18 yıl boyunca farklı pozisyonlarda görev alan Fahrettin Günalp Ertik,Yıldız Holding’e Mali İşler Başkanı olarak yeniden katıldı.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, 65 milyar lira ciroya sahip Holding’in gelecek dönemde tüm mali süreçlerini yönetecek olan Ertik, özellikle büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol üstlenecek.

Yıldız Holding’de uzun yıllara dayanan başarılı geçmişiyle önemli çalışmalara imza atan Ertik, gelecek dönemde tüm iş birimleriyle koordineli bir şekilde çalışarak holdingin büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşılmasında önemli isim olacak.

Fahrettin Günalp Ertik, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirmesinin ardından, iş hayatına Finansbank’ta Finansal Kontrolör olarak başladı. 2002-2019 yılları arasında Yıldız Holding’de sırasıyla İç Denetçi, Kellogg Finans Müdürü, Ülker Mali İşler Koordinatörü, Gıda Grubu Mali İşler Koordinatörü, Gıda&İçecek ve Perakende Grup CFO’su, Besler Genel Müdürü ve Önem Gıda Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Yıldız Holding’deki kariyeri boyunca önemli projelerde sorumluluklar üstlenen Ertik, 2011 yılında INSEAD Liderlik programını bitirdi. Ardından Wharton Business School ve Kellogg School of Management’da finans, satış, pazarlama ve liderlik alanlarında eğitim aldı. Ertik, 2019 yılından bu yana Azersun Holding’de Mali İşler Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.