Kapat
Yıldız isme tepki var! Icardi Liverpool maçında oyuna girmek istemeyince olanlar oldu!

Mauro Icardi, son haftalardaki tavırlarıyla tartışılmaya devam ediyor. Liverpool maçında oyuna girmek istemediği iddiası gündem olurken, Kaan Ayhan’ın iknasıyla sahaya çıktığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray’da son dönemde saha içi kadar saha dışı gelişmeler de gündem yaratmaya devam ediyor. Özellikle Mauro Icardi’nin maç sonu tavırları tartışma konusu olurken, son olarak Liverpool karşılaşmasına dair ortaya atılan iddia dikkat çekti.

ICARDI’NIN TAVIRLARI GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılı ekipte son haftalarda lig maçlarının ardından kazanılan galibiyetlere rağmen Mauro Icardi’nin takım sevinçlerine katılmaması ve stadyumu erken terk etmesi taraftarın tepkisini çekmişti. Bu durum, yıldız oyuncunun motivasyonu ve takımla olan bağı hakkında soru işaretleri oluşturdu.

'OYUNA GİRMEK İSTEMEDİ'

Erkut Öztürk'ün haberine göre; UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmada yaşanan sakatlıkların ardından teknik direktör Okan Buruk’un, Mauro Icardi’yi oyuna almak istediği ancak Arjantinli golcünün bu karara ilk etapta sıcak bakmadığı iddia edildi.

KAAN AYHAN DEVREYE GİRDİ

İddialara göre oyuna girmek istemediği belirtilen Mauro Icardi, takım arkadaşı Kaan Ayhan’ın araya girmesiyle ikna edildi. Deneyimli savunmacının çabası sonrası yıldız oyuncunun sahaya dahil olduğu ifade edildi.

TARAFTARDAN SERT TEPKİ

Yaşanan gelişmelerin ortaya çıkmasının ardından Galatasaray taraftarı, özellikle takımın sakatlıklarla sarsıldığı bir maçta sergilendiği iddia edilen bu tavra tepki gösterdi. Sosyal medyada birçok taraftar, bu davranışın takım ruhuna zarar verdiğini savundu.

