Şampiyon takıma imzayı atıyor! Kaan Ayhan'ın yeni adresi şaşkına çevirdi

Galatasaray formasıyla 3.5 sezon geçiren Kaan Ayhan için ayrılık ihtimali güçleniyor. 31 yaşındaki savunmacının yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Teknik direktör Okan Buruk’un yeni sezon yapılanmasında Kaan Ayhan’a yer vermediği öğrenildi. Bu gelişme, tecrübeli oyuncunun takımdaki geleceğini doğrudan etkiledi ve ayrılık sürecini hızlandırdı.
2020 yılında Almanya’dan ayrılarak kariyerine farklı liglerde devam eden Kaan Ayhan, yeniden doğduğu ülkeye dönmeye hazırlanıyor. Futbolcunun kariyerinde yeni sayfayı Almanya’da açması bekleniyor.
Alman ekibi Schalke 04 ile temas halinde olduğu belirtilen Kaan Ayhan’ın, Bundesliga’ya yükselen kulübe transfer olabileceği konuşuluyor. Gelsenkirchen doğumlu oyuncu, futbol kariyerine de Schalke altyapısında başlamıştı.
Altyapıdan yetiştiği Schalke’nin ardından Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo formaları giyen deneyimli savunmacı, farklı liglerde önemli tecrübeler edindi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta görev alan Kaan Ayhan, toplamda 715 dakika sahada kaldı. Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam etmesine rağmen, yaz döneminde yolların ayrılması bekleniyor.
