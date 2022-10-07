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  4. Yıldız Kadın Boks Milli Takım Başantrenörü Çınar, Avrupa Şampiyonası'nı değerlendirdi:

Yıldız Kadın Boks Milli Takım Başantrenörü Çınar, Avrupa Şampiyonası'nı değerlendirdi:

07.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dünyada söz sahibi ülkelerin yarıştığı böylesine önemli bir organizasyonda 7 madalya ile zirvede olmak, mutlulukların en büyüğü"

Yıldız Kadın Boks Milli Takım Başantrenörü Çınar, Avrupa Şampiyonası'nı değerlendirdi:

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde birinci olduklarını söyledi.

Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 Eylül-5 Ekim tarihlerinde düzenlenen Yıldız Kadınlar ve Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlarda 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere 7 madalya kazandıklarını ve takım halinde organizasyonu zirvede tamamladıklarını belirtti.

Yakaladıkları başarının mutluluk verici olduğunu dile getiren Çınar, "13 kişilik grupla katıldığımız müsabakaların 7'sinde madalya aldık. Dünyada söz sahibi ülkelerin yarıştığı böylesine önemli bir organizasyonda 7 madalya ile zirvede olmak, mutlulukların en büyüğü." dedi.

Yıldız Kadın Milli Takımı'nda 10'ncu yılı olduğunu, bugüne kadar Avrupa ve dünya şampiyonalarında 66 madalyaya imza attıklarına işaret eden Çınar, "Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in altyapıya verdiği önem sayesinde bizler, olimpiyat ve dünya şampiyonalarına giriş kapısı niteliği taşıyoruz. Altyapıda böyle bir görev sorumluluğunun bilincinde hareket ediyoruz. Yakalanan başarıda da haklı bir payımızın olduğunu düşünerekten gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Bu anlamda Avrupa şampiyonasında ekibimde yer alan Mehmet Dalbudak ve Ferudun Şah hocalarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çınar, 2023 yılında da Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar almayı hedeflediklerini kaydetti.

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