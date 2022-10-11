Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter Tepedelen vefat etti

İSTANBUL (AA) - Usta oyuncu Yıldız Kenter'in, Nihat Akçan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Kenter Tepedelen, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Tepedelen'in vefatını Instagram hesabında duyuran oyuncu Gül Onat Duman, "Sevgili Leyla, anneciğine kavuştun. Nur içinde yat. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Leyla Kenter Tepedelen, 1971'de "Anneler ve Kızları" filmi ile "Vahşi Çiçek", 1973'te "Başlık Parası", 1972'de ise "Fatma Bacı" filmlerinde rol almıştı.

Nihat Akçan ile 1951'de evlenen Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter, 29 Mart 1952'de dünyaya geldi.

Bir süre Kenya'da yaşayan Leyla Kenter, yüksek öğrenimini Cambridge'te tamamladı. Kenter, 1978'de Kenan Tepedelen ile evlendi.

Leyla Kenter bir dönem kanser tedavisi görmüştü.



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