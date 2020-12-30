Yıldız: "Öğrencilerin yüzde 66’sı uzaktan eğitimden mahrum"

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, yaptıkları anket sonucunda Samsun il genelinde 90 bin (yüzde 34) öğrencinin uzaktan eğitimden faydalandığını, 175 bin (yüzde 66) öğrencinin ise uzaktan eğitimden mahrum kaldığını söyledi.

“Uzaktan eğitime erişimde yaşanan sorunlar” üzerine Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şubesi tarafından bir anket düzenlendi. Ankete 83 bin 277 öğrencinin öğretmen ve yöneticileri katılarak soruları cevaplandırdı. Anketin sonucunun açıklanmasının ardından Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız açıklamalarda bulundu.

Anketin sonucunu değerlendiren Hamdi Yıldız, “Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube olarak düzenlediğimiz ‘Uzaktan Eğitime Erişim ve Online Sınavlarla’ ilgili anketimiz sonuçlandı. Anketimize 83 bin 277 öğrencinin öğretmen ve yöneticileri katılarak soruları cevaplandırdı. En önemli sorulardan biri olan ‘kaç öğrencinin uzaktan eğitime eriştiğinin’ cevabı ise yüzde 34. Örgün eğitime devam eden 265 bin öğrenci sayımızı göz önüne alırsak şu anda il genelinde 90 bin öğrencimiz uzaktan eğitimden faydalanırken, 175 bin öğrenci, yani öğrencilerin yüzde 66’sı bu eğitimden mahrum kalmaktadır” dedi.

“Online sınavlarda da durum farklı değil, sınavlar online girişler offline”

Başkan Hamdi Yıldız, online sınavlarla ilgili olarak da, “Ankete katılanların yüzde 52.7’si yapılan sınavları güvenilir ve geçerli bulmadığı yönünde görüş beyan etmiştir. Online sınava katılanlardan uzaktan eğitime katılım sağlayan yüzde 34’lük kesim, uzun süreli uzaktan eğitim derslerinin sınava girme isteğini azalttığı, sınavın hafta içi ders saatleri sonrasında olması girişi azaltan etkenlerden olduğunu, TYT ve LGS gibi sınavların yüz yüze yapılacağı bir zeminde deneme sınavlarının online yapılması ve sınav sorularının paylaşılıyor olmasının da sınava olan cazibeyi ortadan kaldırdığını, altyapının yetersizliği, öğrencilerin soruları cevaplarken sistemin takılması, sınav devam ederken düşülmesi sınava girişleri daha da azalttığı görüşünü savunmaktadırlar. Günde 8-10 saat uzaktan eğitime erişme çabası veren öğrencilerin bunun üzerine bir de dijital ortamda sınava girmeye zorlanması milli eğitim müdürlüğünün öğrencilerin akademik yönden gelişiminden ziyade sayılar üzerinden alınacak sonuç odaklı bir çalışma görüntüsü vermektedir. Gerçekleri görmezden gelen bu yaklaşım her zaman olduğu gibi reklam kokmaktadır” diye konuştu.