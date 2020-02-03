YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Yıldız pehlivanlar il birinciliği için mindere çıktı

Yıldız pehlivanlar il birinciliği için mindere çıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.02.2020 12:05 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler Greko-Romen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası seçme müsabakaları tamamlandı.01-02 Şubat 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Talas spor salonunda yapılan müsabakalara 7 spor kulübünden toplamda 72 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler Greko-Romen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası seçme müsabakaları tamamlandı.
01-02 Şubat 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Talas spor salonunda yapılan müsabakalara 7 spor kulübünden toplamda 72 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular Yıldız Erkekler Greko-Romen ve Serbest Güreş Türkiye Grup birinciliklerinde Kayseri’yi temsil etme hakkı kazandı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail’in Makor Rishon Gazetesi’ne sert tepki gösterdi

Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail’in Makor Rishon Gazetesi’ne sert tepki gösterdi

Nevşehir Belediyespor: 0 Karacabey Belediyespor: 0

Nevşehir Belediyespor: 0 Karacabey Belediyespor: 0

Kayseri Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
12:57
İkindi
15:43
Akşam
18:08
Yatsı
19:26

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gölgeli Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Mesut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Kayserispor eski yöneticisi Akarsu’nun acı günü

Kayserispor eski yöneticisi Akarsu’nun acı günü

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.